آخر عشرة من آب ينفتح للشتاء باب.. "الزعاق" يكشف سبب تسمية أغسطس بهذا الاسم

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أغسطس هو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية، وهو أحد الشهور السبعة التي تتكون من 31 يومًا، وسمي بذلك نسبة إلى القائد الروماني "أوجوستيس".
ولفت إلى أن بلاد الشام والعراق تسمي شهر أغسطس بـ"آب"، وهي كلمة سريانية مأخوذة من أصلها العربي "وفاكهة وأبًّا" أي الفاكهة الناضجة.
وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس" أننا خلال هذا الشهر نأكل جميع أنواع الفاكهة، و"آب" بالبابلية تعني الحر اللاهب، والعامة يقولون "آب اللهاب"، ويعتبر آخر شهور الحر اللاهب.
وأوضح أن شهر أغسطس ينقسم إلى قسمين؛ الأول يحتوي على المرزم والكليبين، والثاني يحتوي على سهيل، أو كما يقول العامة "من طلعة المرزم إلى طلعة سهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي".. وفي آخر عشرة من "آب"ينفتح للشتاء باب".