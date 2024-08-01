آخر عشرة من آب ينفتح للشتاء باب.. "الزعاق" يكشف سبب تسمية أغسطس بهذا الاسم

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أغسطس هو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية، وهو أحد الشهور السبعة التي تتكون من 31 يومًا، وسمي بذلك نسبة إلى القائد الروماني "أوجوستيس".