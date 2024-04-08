260 مجسمًا ضوئيًا جماليًا.. الشرقية تكمل استعداداتها في حاضرة الدمام لاستقبال عيد الفطر المبارك

وتضمنت الاستعدادات تكليف 87 مراقبًا ومشرفًا لأعمال النظافة، وتنفيذ أعمال النظافة و3412 عاملًا، واستخدام 706 معدة وآلية لأعمال التنظيف، لافتةً إلى أنه تم تكثيف أعمال النظافة لـ 566 مصلى وجامعًا وغسيل الأرصفة، والقيام بأعمال الصيانة والنظافة لـ 127 دورة مياه، وتنظيف 1120 كم ضمن أطوال الشوارع والميادين، وتنظيف أكثر من مليونين و700 ألف متر مربع من الحدائق.