"الزعاق" يوضح أنواع البروق عند العرب وعلاقتها بالأمطار: "الوليفي" يُبشر بالمطر و"الخُلب" خادعٌ

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق؛ أن للمطر مراحل تبدأ بالنشوء، ثم البرق، قبل التهاطل؛ مشيراً إلى أن للبرق أنواعاً متعدّدة عند العرب تدل على هطول الأمطار.
وأفاد "الزعاق" بأن "البرق الوليفي" يظهر بلمعتَيْن متواليتَيْن ويعقبه نزول المطر، فيما يُعرف "البرق الخُلب" بالبرق الخادع؛ الذي لا يرتبط بنزول المطر.
وأضاف "الزعاق"؛ عبر فيديو نشره على حسابه في "إكس"، أن من بين الأنواع الأخرى "البرق البرو" المستمر المتوالي، و"البرق الصاعق" المُميز بصوت الرعد القريب، وكلاهما يُعدان من البروق المُبشرة بالخير ونزول الأمطار.