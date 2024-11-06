"الزعاق" يوضح أنواع البروق عند العرب وعلاقتها بالأمطار: "الوليفي" يُبشر بالمطر و"الخُلب" خادعٌ

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق؛ أن للمطر مراحل تبدأ بالنشوء، ثم البرق، قبل التهاطل؛ مشيراً إلى أن للبرق أنواعاً متعدّدة عند العرب تدل على هطول الأمطار.