اليوم.. الاستقطاب العسكري المشترك بوزارة الدفاع يفتح بوابة القبول للوظائف العسكرية

وبدأ التقديم على هذه الوظائف من اليوم الأحد 1444/10/10هـ حتى يوم الخميس 1444/10/14هـ، عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط: https://tajnid.mod.gov.sa