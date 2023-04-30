محليات
اليوم.. الاستقطاب العسكري المشترك بوزارة الدفاع يفتح بوابة القبول للوظائف العسكرية
للرجال والنساء بمختلف التخصصات والتقديم إلكترونياً حتى الخميس المقبل
فتحت وزارة الدفاع، ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في الوزارة (الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة سابقاً)، بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال - نساء) بمختلف التخصصات.
وبدأ التقديم على هذه الوظائف من اليوم الأحد 1444/10/10هـ حتى يوم الخميس 1444/10/14هـ، عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط: https://tajnid.mod.gov.sa
وتوفر الوزارة فرصاً شاغرة للكثير من التخصصات الجامعية والدبلومات والثانوية بتخصصاتها الصناعية والعلمية والتجارية العامة والأدبية والمعاهد المهنية.