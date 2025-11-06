الحكومة الرقمية تعلن ارتفاع مؤشر قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية إلى 88.30%

واحتفى ملتقى الحكومة الرقمية 2025 بالجهات الحكومية الأعلى أداءً في نتائج المؤشر، بعدما بيّنت النتائج التفصيلية وصول 26 منصة رقمية إلى مرحلة الإبداع، وتصدر في المركز الأول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة 95.24%، وتلتها وزارة الحرس الوطني - الشؤون الصحية في المركز الثاني بنسبة 94.31%، بينما حلّت جامعة الملك خالد في المركز الثالث بنسبة 94.23% وجاءت وزارة الطاقة في المركز الرابع بنسبة 94.15%، وحصدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الخامس بنسبة 93.95%، وتلتها أمانة منطقة الرياض في المركز السادس بنسبة 93.70%، وتبوأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المركز السابع بنسبة 93.54%, بينما جاءت وزارة الحج والعمرة في المركز الثامن بنسبة 93.36%, تلتها في المركز التاسع التأمينات الاجتماعية بنسبة 93.33%, بينما حصدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المركز العاشر بنسبة بلغت 93.30%.