الحكومة الرقمية تعلن ارتفاع مؤشر قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية إلى 88.30%

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته الثالثة عشرة لعام 2025م، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة (88.30%) مقارنة بالعام الماضي, الذي بلغ 87.14%, وتقدم 26 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل، ما يعكس استمرار النمو في جاهزية البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وذلك ضمن أعمال ملتقى الحكومة الرقمية 2025.
ويهدف المؤشر إلى رفع التزام الجهات بالتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق، إضافة إلى تحسين تجربة المستفيد، ومتابعة تطور الأداء بشكل سنوي.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن نتائج المؤشر تعكس التقدّم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ورفع جودتها، عبر نهج يعتمد على التحسين المستمر والابتكار, مشيرًا إلى أن المؤشر صُمم ليكون أداة وطنية تمكّن الجهات من تقديم خدمات رقمية رائدة تُبرز مكانة المملكة عالميًا.
واحتفى ملتقى الحكومة الرقمية 2025 بالجهات الحكومية الأعلى أداءً في نتائج المؤشر، بعدما بيّنت النتائج التفصيلية وصول 26 منصة رقمية إلى مرحلة الإبداع، وتصدر في المركز الأول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة 95.24%، وتلتها وزارة الحرس الوطني - الشؤون الصحية في المركز الثاني بنسبة 94.31%، بينما حلّت جامعة الملك خالد في المركز الثالث بنسبة 94.23% وجاءت وزارة الطاقة في المركز الرابع بنسبة 94.15%، وحصدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الخامس بنسبة 93.95%، وتلتها أمانة منطقة الرياض في المركز السادس بنسبة 93.70%، وتبوأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المركز السابع بنسبة 93.54%, بينما جاءت وزارة الحج والعمرة في المركز الثامن بنسبة 93.36%, تلتها في المركز التاسع التأمينات الاجتماعية بنسبة 93.33%, بينما حصدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المركز العاشر بنسبة بلغت 93.30%.
وفي المركز الحادي عشر جاءت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بنسبة 93.22%, وحصدت وزارة الصحة المركز الثاني عشر بنسبة 93.00%, وجاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة في المركز الثالث عشر بنسبة 92.81%, ونالت أمانة منطقة الشرقية المركز الرابع عشر بنسبة 92.77%, وتلتها جامعة القصيم في المركز الخامس عشر بنسبة 92.72%, وحصدت وزارة الدفاع على المركز السادس عشر بنسبة 92.12%, ونال بنك التنمية الاجتماعية المركز السابع عشر بنسبة 91.92%, وحصدت المواصفات السعودية المركز الثامن عشر بنسبة 91.78%, تليها في المركز التاسع عشر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنسبة 91.50%, وجاءت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المركز العشرين بنسبة 91.28%.
وحل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في المركز الواحد والعشرين بنسبة 90.93%, ونالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المركز الثاني والعشرين بنسبة 90.72%, وجاءت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المركز الثالث والعشرين بنسبة 90.54%, بينما نالت وزارة البلديات والإسكان المركز الرابع والعشرين بنسبة 90.40%, وحقق الأمن العام المركز الخامس والعشرين بنسبة 90.33%, فيما حصد مركز الأمن الوطني المركز السادس والعشرين بنسبة بلغت 90.32%.
وأوضحت الهيئة أن دورة القياس هذا العام شملت أكثر من 244 جهة حكومية خضعت لتقييم شامل وفق 95 معيارًا محدثًا يغطي الجوانب التقنية والتنظيمية والتكاملية والتشغيلية، مقارنة بـ96 معيارًا في الدورة السابقة لعام 2024 التي شاركت فيها 235 جهة حكومية.
وتُعد هذه النتائج امتدادًا للتقدّم الذي حققته المملكة في المؤشرات الدولية، إذ حلت في المركز الرابع عالميًا في تقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، واحتفظت بالمركز الأول إقليميًا والثاني بين دول مجموعة العشرين، ما يعكس ريادة المملكة في الابتكار الرقمي وتقديم الخدمات الذكية.
يُذكر أن الهيئة طورت مؤشر قياس التحول الرقمي في نسخته المُحدثة عام 2021م، ليقيس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي ويساعدها على متابعة تطور رحلتها وفق أفضل الممارسات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.