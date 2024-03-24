خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 126 قاضيًا بوزارة العدل

وأكّد وزيرُ العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمّنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمرفق القضاء.