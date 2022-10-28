أحمد بن فهد: في ذكرى البيعة تتجلّى أمامنا دوافع الفخر بقيادتنا الرشيدة

وتابع: لقد حققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قفزات واسعة في مجالات عدة، اقتصادية وخدمية واجتماعية، وضعتها في مواجهة المستقبل، وفتحت أبوابه برؤية ثاقبة وحكمة راسخة؛ لأنَّها ترتكز إلى قراءة عميقة للأفق ومتغيرات المراحل التي نواجهها في عالم يتطور ويتحوّل بسرعة كبيرة؛ مما يتطلب إعدادًا متكاملًا في هياكل الاقتصاد والتنمية والمنظومة المجتمعية؛ حيث يتم تأهيل الموارد البشرية الوطنية والطاقات الشابة، ويفتح أمامها المجال للإبداع والمبادرة، ورفع القدرات من أجل بناء الوطن بفكر جديد وعزيمة أكثر رسوخًا في العقل الاجتماعي.