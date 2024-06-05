مدينة الحجاج بخيبر تستقبل أفواجًا من ضيوف الرحمن عبر المنافذ الشمالية

وأفاد بأن تجمع المدينة الصحي يقدم كذلك خدماته للحجاج على مدار الـ24 ساعة، عبر استقبال المرضى، وتقديم الرعاية الصحية لهم في الموقع، وتحويل الحالات التي تستدعي التحويل إلى المستشفيات، ضمن الخدمات الصحية التي تم تهيئتها لخدمة ضيوف الرحمن.