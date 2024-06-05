مدينة الحجاج بخيبر تستقبل أفواجًا من ضيوف الرحمن عبر المنافذ الشمالية

تستقبل الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج في محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة، أفواجًا من ضيوف الرحمن من عدة جنسيات، قادمين برًّا عبر المنافذ البرية الشمالية للمملكة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات تقدّمها مختلف الجهات ذات العلاقة، لخدمة الحجاج خلال موسم الحج.
وأوضح محافظ خيبر فيصل المطيري، أن مدينة الحجاج بالمحافظة تستقبل يوميًّا قوافل الحجيج القادمين بواسطة الحافلات؛ حيث تباشر الفِرَق واللجان الميدانية تقديم كافة سبل الرعاية والعناية بضيوف الرحمن، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى الجهود التطوعية التي يبذلها طلابٌ وطالبات متطوعون من أبناء المحافظة لخدمة الحجاج بإشراف مكتب دعم المتطوعين ومكتب التعليم في خيبر.
وأفاد بأن تجمع المدينة الصحي يقدم كذلك خدماته للحجاج على مدار الـ24 ساعة، عبر استقبال المرضى، وتقديم الرعاية الصحية لهم في الموقع، وتحويل الحالات التي تستدعي التحويل إلى المستشفيات، ضمن الخدمات الصحية التي تم تهيئتها لخدمة ضيوف الرحمن.