أسرة العثيم ترفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد في التعزية بوفاة ابنهم عبدالمحسن العثيم

كما عبروا عن شكرهم وامتنانهم إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة والمشايخ والمعالي والسعادة والمسؤولين من مدنيين وعسكريين ومن السفراء، ومن رجال الأعمال ومن المعارف والأصدقاء داخل وخارج المملكة، ولكل من تفضل بتقديم العزاء والمواساة حضورياً أو هاتفياً أو برقياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فقيدنا الغالي عبد المحسن بن عبدالله العثيم يرحمه الله.