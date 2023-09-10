أسرة العثيم ترفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد في التعزية بوفاة ابنهم عبدالمحسن العثيم

يتقدم عبدالله بن صالح العثيم وإخوانه وكل أسرة العثيم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظهما الله.
كما عبروا عن شكرهم وامتنانهم إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة والمشايخ والمعالي والسعادة والمسؤولين من مدنيين وعسكريين ومن السفراء، ومن رجال الأعمال ومن المعارف والأصدقاء داخل وخارج المملكة، ولكل من تفضل بتقديم العزاء والمواساة حضورياً أو هاتفياً أو برقياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فقيدنا الغالي عبد المحسن بن عبدالله العثيم يرحمه الله.
داعين الله عز وجل ألا يريهم مكروهاً في عزيز، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.