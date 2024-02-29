أمانة جدة تُغلق الواجهة البحرية للكورنيش الأوسط لـ 10 أيام

أعلنت أمانة محافظة جدة، إغلاق الواجهة البحرية في الكورنيش الأوسط، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، ولمدة عشرة أيام؛ بهدف إخضاعها لأعمال الصيانة والتجهيز.
ويأتي إغلاق الواجهة البحرية، من منطلق حرص أمانة محافظة جدة على سلامة وصحة المرتادين والزوار، أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للواجهة ومرافقها وعناصرها بالكامل.
ويشمل الإغلاق مناطق الجلوس والتنزه في الواجهة بدءًا من مسجد العناني إلى شارع فلسطين؛ بينما تظل الحركة المرورية للطرقات بمحاذاة الواجهة متاحة للمركبات.
وتشمل هذه الأعمال، تأهيل كامل مزروعات مشروع الواجهة البحرية في الكورنيش الأوسط، وممشى شارع فلسطين، وصيانة الأرصفة، فضلًا عن صيانة ونظافة وتجهيز النوافير وأعمدة الإنارة.
وأوضحت الأمانة، أنه يمكن للأهالي الاستمتاع بالواجهات البحرية الأخرى المتاحة: روشن البحرية، والبحرية في أبحر الجنوبية، والبحرية في شاطئ السيف، إضافة إلى الواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي.