أمانة جدة تُغلق الواجهة البحرية للكورنيش الأوسط لـ 10 أيام

وأوضحت الأمانة، أنه يمكن للأهالي الاستمتاع بالواجهات البحرية الأخرى المتاحة: روشن البحرية، والبحرية في أبحر الجنوبية، والبحرية في شاطئ السيف، إضافة إلى الواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي.