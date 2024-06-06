"الأولمبية السعودية" توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير المحترفين
وقّعت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ممثلة بالرئيس التنفيذي والأمين العام عبدالعزيز باعشن، وشركة لجام للرياضة، ممثلة بالرئيس التنفيذي عدنان الخلف، اليوم في جدة، مذكرة تعاون بين اللجنة والشركة لمدة عام واحد، وذلك في مقر وزارة الرياضة بمحافظة جدة.
ويهدف توقيع الاتفاقية، إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير الرياضة السعودية، ونشر الثقافة الرياضية ونمط الحياة الصحي في المجتمع، وتطوير الرياضيين المحترفين عبر توفير مرافق تدريبية متقدمة وبرامج تطويرية على مدار العام.
وتشتمل اتفاقية التعاون التي تعد نموذجًا أوليًا للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على اتحادات المبارزة، والجوجيتسو، والجودو، والتايكوندو، والكاراتيه، والملاكمة، والسباحة، والمصارعة، والتجديف، ورفع الأثقال، من خلال العمل على نشر الرياضات المستهدفة والترويج لها، بحيث يمارس لاعبو هذه الرياضات تدريباتهم في صالات أندية وقت اللياقة المنتشرة بالمملكة بشكل احترافي.