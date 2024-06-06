"الأولمبية السعودية" توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير المحترفين

وتشتمل اتفاقية التعاون التي تعد نموذجًا أوليًا للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على اتحادات المبارزة، والجوجيتسو، والجودو، والتايكوندو، والكاراتيه، والملاكمة، والسباحة، والمصارعة، والتجديف، ورفع الأثقال، من خلال العمل على نشر الرياضات المستهدفة والترويج لها، بحيث يمارس لاعبو هذه الرياضات تدريباتهم في صالات أندية وقت اللياقة المنتشرة بالمملكة بشكل احترافي.