"الغذاء العالمي" يدعو لتمويل المساعدات الغذائية في غزة بـ 314 مليون دولار

دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة لتوفير 314 مليون دولار أمريكي؛ لتقديم المساعدات الغذائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية شهر أبريل القادم لنحو 2.2 مليون شخص، حيث يخطط البرنامج للوصول في المرحلة الأولى من الاستجابة إلى 1.1 مليون شخص في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الشهرين المقبلين.
وقال كبير الاقتصاديين في البرنامج عارف حسين: إن غزة لم تتلقَّ من الغذاء منذ بدء النزاع سوى 15% من أعداد الشاحنات التي كانت تدخل من قبل، وإنه لتنفيذ خطة الاستجابة يحتاج البرنامج إلى المزيد من الممرات الإنسانية المستدامة والمنتظمة إلى غزة، حيث لا يكفي معبر حدودي واحد لدخول 100 شاحنة من المواد الغذائية يوميًا، وهو العدد المطلوب، كما يحتاج العاملون الإنسانيون إلى الوصول الآمن داخل غزة، والوقود.