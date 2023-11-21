"الغذاء العالمي" يدعو لتمويل المساعدات الغذائية في غزة بـ 314 مليون دولار

وقال كبير الاقتصاديين في البرنامج عارف حسين: إن غزة لم تتلقَّ من الغذاء منذ بدء النزاع سوى 15% من أعداد الشاحنات التي كانت تدخل من قبل، وإنه لتنفيذ خطة الاستجابة يحتاج البرنامج إلى المزيد من الممرات الإنسانية المستدامة والمنتظمة إلى غزة، حيث لا يكفي معبر حدودي واحد لدخول 100 شاحنة من المواد الغذائية يوميًا، وهو العدد المطلوب، كما يحتاج العاملون الإنسانيون إلى الوصول الآمن داخل غزة، والوقود.