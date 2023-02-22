"الجاسر": في يوم التأسيس نستذكر البطولات الخالدة لأئمة هذه البلاد وملوكها وأبنائها

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "نستذكر في يوم التأسيس الإرث المجيد والتاريخ العظيم، والبطولات الخالدة لأئمة هذه البلاد وملوكها وأبنائها، الذين سطّروا بسواعدهم تاريخ ومستقبل هذه الدولة الشامخة، بدءًا من مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود مرورًا بمؤسس الدولة الثانية الإمام تركي بن عبدالله ثم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وصولاً إلى هذا العهد المضيء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.