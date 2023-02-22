"الجاسر": في يوم التأسيس نستذكر البطولات الخالدة لأئمة هذه البلاد وملوكها وأبنائها

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "نستذكر في يوم التأسيس الإرث المجيد والتاريخ العظيم، والبطولات الخالدة لأئمة هذه البلاد وملوكها وأبنائها، الذين سطّروا بسواعدهم تاريخ ومستقبل هذه الدولة الشامخة، بدءًا من مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود مرورًا بمؤسس الدولة الثانية الإمام تركي بن عبدالله ثم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وصولاً إلى هذا العهد المضيء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
ونوّه بما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر من نهضة تنموية كبرى، وإنجازات اقتصادية بارزة، ومكانة كبيرة ومتنامية على الساحتين الإقليمية والدولية؛ مشيدًا برؤية السعودية 2030 التي شكّلت المشروع الوطني الكبير، وخارطة الطريق المستنير نحو التنمية المستدامة والعبور إلى المستقبل المشرق.