المدينة المنورة .. 224 مشروعًا تدعم الجهود التنموي وتعزّز جاذبية المنطقة للاستثمار

واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، تفاصيل (224) مشروعًا تنمويًا يجري تنفيذها في المنطقة حاليًا، تضم (15) مشروعًا حكوميًا، إضافة إلى (10) مشروعات شبه حكومية، و(199) مشروعًا خاصًا، مشيرًا إلى أن المشروعات يتم تشييدها على مساحة تزيد على (30) مليون مترٍ مربع من الأراضي الاستثمارية، مما يعكس التوسُّع العمراني والاستثماري الكبير الذي تمثّله هذه المشروعات، مما يُعزّز البُنية التحتية، ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشروعات أكثر من (200) مليار ريال، مما يعكس ضخامة حجم الاستثمارات، وتأثيرها في الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة.