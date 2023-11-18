وادي النعام بالعلا.. شاهدٌ على مراحلِ تَطور الكتابة الحضارة العربية القديمة

محطة ثالثة وصلت إليها "سبق" خلال تغطيتها فعاليات مهرجان الممالك القديمة، استكشفت خلالها مراحل تطور الكتابة العربية، التي وثّقتها النقوش المختلفة على مر الحضارات.
عندما تتجول في وادي النعام في العلا، وتحديدًا في منطقة النقوش الإسلامية، تجذبك هذه التدوينات الأثرية التي تحكي تاريخًا وأحداثًا طاعنة في القِدَم، وتنقل لنا ثقافات من أزمنة قديمة.
وتُبين هذه المنطقة مراحل الكتابة بأنواعها؛ بدءًا من العربية القديمة كالدادانية والثمودية والآرامية. تلا ذلك مراحل النقوش الإسلامية بداية من الرسم الذي بدوره تَطور إلى الكتابة بدون نقاط، ثم الوصول إلى مرحلة الكتابة بالنقاط؛ وذلك بعد الـ50هـ.
وسُمي الوادي بهذا الاسم نظرًا لممارسة أهل حضارة دادان التاريخية صيد النعام في هذا الوادي. كما يتميز وادي النعام بطبيعته الساحرة، وتضاريسه المذهلة، والنقوش التاريخية التي تغطي جباله الشاهقة.