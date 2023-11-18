وادي النعام بالعلا.. شاهدٌ على مراحلِ تَطور الكتابة الحضارة العربية القديمة

عندما تتجول في وادي النعام في العلا، وتحديدًا في منطقة النقوش الإسلامية، تجذبك هذه التدوينات الأثرية التي تحكي تاريخًا وأحداثًا طاعنة في القِدَم، وتنقل لنا ثقافات من أزمنة قديمة.