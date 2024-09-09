الاجتماع الوزاري للحوار الإستراتيجي الخليجي الروسي.. تنسيق مشترك في القضايا الإقليمية والدولية

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة الرياض.