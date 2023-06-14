وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة حتى اليوم

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنوّرة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى اليوم بلغ 557401 حاج من جنسيات عدة، قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.