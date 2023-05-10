169 لكل 100 ألف.. السعودية ضمن الدول الأقل في الإصابة بالسرطان

أعلن مرصد السرطان العالمي، اليوم الأربعاء، أن أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في العالم جرى تسجيلها بأستراليا.
وأوضح أن معدل الإصابة بلغ 468 حالة لكل 100 ألف شخص في العام، تليها الولايات المتحدة بمعدل 419 إصابة، ثم النرويج بمعدل 411 إصابة.
وتأتي فرنسا وكندا في المركزين الرابع والخامس، بمعدلات إصابة بلغت 406 و404 إصابات، لكل 100 ألف شخص في العام على التوالي.
وأظهرت البيانات أن معدلات الإصابة بالسرطان في الدول الأوروبية بشكل عام أعلى من متوسط العالم.
وتعدّ معدلات الإصابة في الدول العربية، ضمن الأقل نسبيًا في العالم إلى جانب أثيوبيا والهند ونيجيريا.
وذكر مرصد السرطان العالمي، أن معدل الإصابة في السعودية والإمارات وصل إلى 169، وفي مصر 179 إصابة لكل 100 ألف شخص.