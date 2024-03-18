"مسار الخيمة المضيئة في سوق وسط البلد".. صبيا تتجمَّل وتنير ابتهاجاً برمضان

زيّنت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة صبيا، الطرق العامة والميادين بالأهلة والإضاءات والفوانيس؛ ابتهاجاً بشهر رمضان المبارك، صانعةً لوحات جمالية معبّرة عن روحانية الشهر الفضيل.
وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس محمد بن محسن خرمي؛ أن الأعمال المنفّذة تضمنت تركيب ٣٥٩ مجسماً جمالياً يحكي رمزية الشهر الفضيل، و١٥٠ كشافاً للإنارة في الطرق والشوارع الرئيسة، وتزيين ١٥٠ عموداً للإنارة.
وأضاف: "إنشاء وتنظيم مسار الخيمة المضيئة في سوق وسط البلد، يتضمنان خيوطاً للإضاءة ومجسمات رمزية، بجانب تنفيذ ١٥٠ من خيوط الإضاءة بما طوله ٧٥٠٠ متر، وعدد ٦٠٠ من الستائر المضيئة بطول ٢٤٠٠ متر، وعدد ١٠٠ من الشبك المضيء بطول ٤٠٠ متر، وعدد ١٠٠ من ليّات الزينة المضيئة بطول ٥٠٠٠ متر زيَّنت بها نخيل الطرق في الشوارع الرئيسة والميادين والساحات والأسواق الشعبية والحدائق ومجسمات الزينة".