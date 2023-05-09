لجنة القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية بالرياض تعلن الجدول الزمني لبوابتَي قبول الطلاب والطالبات

ودعت لجنة القبول الإلكتروني الموحّد الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض إلى الدخول على بوابتَي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتَي القبول ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، عبر رابط بوابتَي القبول الموحّد للطلاب بمنطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa)، وبوابة القبول الموحد للطالبات بالمنطقة (www.rgu-admit.edu.sa).