"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع آلاف السلال الغذائية بولايات السودان واليمن ويضخ 10 ملايين لتر مياه بـ"حجة وصعدة"

وراجع العيادات 167 مستفيدًا خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو 2024م، منهم 28 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و79 شخصًا في عيادة الحالات الطارئة، و57 مريضًا في عيادة الباطنية، وحالة واحدة في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.