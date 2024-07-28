"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع آلاف السلال الغذائية بولايات السودان واليمن ويضخ 10 ملايين لتر مياه بـ"حجة وصعدة"

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية على الفئات النازحة في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، استفاد منها 1.899 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 260 حقيبة إيوائية على الفئات النازحة في محلية القضارف بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 1.495 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين في السودان لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 سلة غذائية في مديريتي خنفر وزنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 1.750 فردًا، بواقع 250 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 687 سلة غذائية في مديريتَي الحوطة وحبيل جبير بمحافظة لحج، استفاد منها 4.809 أفراد، بواقع 687 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 12 حتى 18 يوليو 2024م تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل مركز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان.
وجرى تنفيذ 53 مهمة إسعافية، تنوعت بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، ومعالجة المصابين بالحروق.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في لبنان.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 10 حتى 16 يوليو 2024م في محافظة حجة ضخ 866.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 9.782.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 41 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
وفي محافظة صعدة تم ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 167 مستفيدًا خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو 2024م، منهم 28 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و79 شخصًا في عيادة الحالات الطارئة، و57 مريضًا في عيادة الباطنية، وحالة واحدة في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 60 مستفيدًا في عيادة الخدمات التمريضية، وصرفت الأدوية لـ 156 مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 11 حالة، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.