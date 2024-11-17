خلال زيارة الدوسري لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص

وقال: "نحن ننظر إلى الصين كشريك رئيسي في رؤية السعودية 2030 ونلتزم بتعميق تعاوننا في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل الإعلام والتكنولوجيا، واليوم أكثر من أي وقت مضى، نراهن على العلاقة بين المملكة والصين كونها واحدة من أكثر العلاقات رسوخًا واحترامًا متبادلًا".