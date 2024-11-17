خلال زيارة الدوسري لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص

اختتم وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري, اليوم, أعمال برنامج الشراكة الإعلامية السعودية الصينية، على هامش زيارته جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد رسمي من منظومة الإعلام في المملكة.
وشهدت الزيارة إبرام اتفاقيات وبرامج تنفيذية وورش عمل بين الجانبين، وإطلاق النسخة الصينية من الموسوعة السعودية "سعوديبيديا".
كما تضمنت الزيارة لقاء وزير الإعلام بعدد من المسؤولين الصينيين في قطاع الإعلام، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين في القطاع.
والتقى وزير الإعلام في العاصمة الصينية بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني السيد مو قاو يي، وبحثا آفاق التعاون الإعلامي وسبل تطويره، وتبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة منها، إضافةً إلى تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الإعلام وتفرعاتها المختلفة.
كما زار الادارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والتقى معالي رئيس الادارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون السيدة كاو شومين.
وشهدت الزيارة توقيع برنامج تنفيذي بين وكالة الأنباء السعودية "واس" ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، واتفاقية تبادل محتوى وخبرات بين سعوديبيديا وجامعة بكين للغات والثقافة، واتفاقيات تعاون بين سعوديبيديا وكل من محرك البحث (بايدو) ومنصة (سي إل إس) التابعة لمجموعة شنجهاي للإعلام وشركة (سي أي سي سي) لتبادل البيانات وصندوق (أي دبليو بارتنرز) الاستثماري.
وزار الدوسري جامعة بكين للغات والثقافة، والتقى رئيس مجلس إدارة الجامعة ني هاي دونغ، كما التقى الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعة لدراسة اللغة الصينية.
وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الموسوعة السعودية "سعوديبيديا " التابعة لوزارة الإعلام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي وعميد كلية دراسات الشرق الأوسط الدكتور خليل لو لين.
فيما زار وزير الإعلام مقر شركة ويبو، والتقى الرئيس التنفيذي للشركة السيد وانغ غاوفي، وعدداً من المسؤولين في الشركة، وناقش خلال الزيارة تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والمحتوى الرقمي.
وجرى خلالها توقيع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومنصة "سعوديبيديا" مذكرتي تفاهم مع شركة ويبو، وإطلاق حسابات وزارة الإعلام ووكالة الأنباء السعودية و"سعوديبيديا" في المنصة.
وزار الوزير مقر صحيفة الشعب اليومية الصينية، والتقى رئيس الصحيفة السيد يو شاوليانغ وعدداً من قيادات الصحيفة، حيث بحث معهم سبل توثيق التعاون في مجال الإعلام والنشر بين البلدين في إطار الرؤية المشتركة بينهما.
كما زار الوفد الرسمي المرافق مقر مجموعة الأفلام الصينية، ووكالة الأنباء الصينية شنخوا، وأقيمت على هامش الزيارة ورش عمل مع مجموعة من الشركات والمؤسسات والمستثمرين الصينيين في قطاع الإعلام.
واختتمت جولة الشراكة برعاية وزير الإعلام بأمسية الإعلام السعودية الصينية، التي أقامتها وزارة الإعلام بالتعاون مع صندوق ( آي دبليو بارتنرز)، لتعزيز الشراكة الإعلامية بين البلدين، وتطوير علاقات الصداقة المشتركة.
حضر الأمسية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، ومسؤولون وإعلاميون وشركات ومستثمرون في قطاع الإعلام.
وألقى الوزير سلمان الدوسري كلمة أكد فيها عمق العلاقات السعودية الصينية التي تتسم دائمًا بالثقة المتبادلة والصداقة الراسخة والتعاون المثمر.
وقال: "نحن ننظر إلى الصين كشريك رئيسي في رؤية السعودية 2030 ونلتزم بتعميق تعاوننا في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل الإعلام والتكنولوجيا، واليوم أكثر من أي وقت مضى، نراهن على العلاقة بين المملكة والصين كونها واحدة من أكثر العلاقات رسوخًا واحترامًا متبادلًا".
وأضاف: "الصين شريك محوري، استراتيجي وحيوي. ونحن حريصون على الاستفادة من تجاربها في مجال الإعلام والتكنولوجيا واستكشاف فرص المشاريع المشتركة، كما أود التأكيد على الفرص الوفيرة التي تنتظر المستثمرين والشركات الصينية في المملكة، وأدعو الشركاء لاستكشاف الإمكانات الهائلة لسوقنا".
وأكد إمكانية تطوير فرص لا تعزز نمو قطاع الإعلام في السعودية فحسب، بل تسهم أيضًا في ازدهار القطاع إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واختتم وزير الإعلام كلمته قائلًا: "اتطلع أن يكون لقائي معكم اليوم فاتحة لزيارات ولقاءات متبادلة أكثر، توسّع آفاق الشراكة أكثر، وتحمل معها مزيدًا من التطلعات لمصلحة الشعبين الصديقين".
وضم الوفد الرسمي المرافق في الزيارة عددًا من قيادات قطاع الإعلام، وهم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، ورئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف علي بن عبدالله الزيد، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف, ووكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي, ورئيس تحرير سعوديبيديا حامد بن حسن الشهري.