خان وطنه وتعاطف مع موقوفين في قضايا إرهابية.. الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل في "المُدان"

بتوفيقٍ من الله وفي ضوء ما توافر لدى الجهات الأمنية من معلوماتٍ تمّ القبض بتاريخ 22 /6/ 1442هـ، على / عبدالله بن محمد بن راشد القنيعان -سعودي الجنسية-؛ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وتعاطفه مع موقوفين في قضايا إرهابية، والإشادة بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والثناء عليه، وتأييده الفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.