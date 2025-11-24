البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. تجربة إنسانية رائدة صنعتها المملكة جمعت بين العلم والرحمة وبراعة الطب والدفء الإنساني

ونظَّم مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الفترة 24 - 25 نوفمبر 2024 م مؤتمرًا دوليًا بمناسبة مرور أكثر من 30 عامًا على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة وزراء وقيادات و خبرات عالمية متخصصة في مجال فصل التوائم وفي المجالين الطبي و الإنساني من شتى دول العالم، الذي عُقد بالتزامن مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة الذي اعتمدته الأمم المتحدة بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ويعد المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة فريدًا من نوعه ولأول مرة يحدث في العالم، وهو يُعنى بحالات التوأم الملتصقة.