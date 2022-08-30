"الدفاع" تحتفي بتخريج 193 من متدربي برنامج "فخور"

وأضاف أن عدد المتقدمين للبرنامج بعد الإعلان عنه وصل إلى أكثر من 135 ألف متقدم، جرى اختيار 193 متدربًا ومتدربة، التحقوا في برامج تدريبية تفاعلية متكاملة اشتملت على أحد عشر مسارًا تخصصيًا، وذلك بالتعاون والشراكة مع نخبة من شركاء المعرفة على مستوى العالم، موضحاً أن المرأة شاركت بشكل فعّال في هذا البرنامج، حيث بلغت نسبة الخريجات نحو 66 في المئة من إجمالي عدد الخريجين.