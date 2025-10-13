مختص : اليوم العالمي لالتهاب المفاصل يحمل في جوهره دعوة للتفاؤل والإصرار، ورسالة لكل مريض

ولفت "ضياء" إلى أن للشفاء وجوها متعددة ومسارات مختلفة، ولكل منها قصته الخاصة مع الأمل والصبر ، فمنها مرحلة الهدوء، وهي حين يستجيب الجسم للعلاج، فيتوقف نشاط المرض وتختفي الأعراض، لتعود وظائف الجسم إلى طبيعتها لسنوات طويلة، شرط الاستمرار على الأدوية المقررة والالتزام بتعليمات الطبيب ، وهناك الشفاء التلقائي الذي يحدث أحيانا في المراحل المبكرة من المرض، فيختفي الداء من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى دواء، وكأن الجسد استعاد توازنه الداخلي بقدرة الله تعالى ، أما النوع الذي أود التركيز عليه فهو الشفاء المستدام، وهو أسمى أنواع الشفاء، إذ يستطيع المريض فيه أن يحقق تحسنا دائمًا حتى بعد التوقف عن بعض الأدوية، لتعود وظائف الجسم إلى طبيعتها بالكامل ، لكن هذا النوع من الشفاء لا يتحقق إلا عبر النهج العلاجي الشمولي، الذي يجمع بين العلاج الدوائي ونمط الحياة الصحي، ويتضمن الالتزام بنظام غذائي متوازن على طراز البحر الأبيض المتوسط ، كما توصي الجمعيات الطبية المتخصصة، والاستقرار العاطفي والابتعاد عن التوتر والانفعال ، والحرص على القيلولة والنوم المبكر والعميق، وممارسة التمارين الرياضية المنتظمة التي تقوي المفاصل والعضلات وتحافظ على الوزن المثالي ، وبذلك يتكامل الجسد والنفس والعقل في رحلة نحو شفاء حقيقي مستدام، عنوانه الإيمان، والانضباط، والتوازن.