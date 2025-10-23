جامعة الملك فيصل تنظم معرض نَبِّه 2025 للتوعية بالأمن السيبراني في نسخته الرابعة تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني

دشّن رئيس جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زناده فعاليات معرض نَبِّه 2025 في نسخته الرابعة، الذي تنظمه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة الأمن السيبراني، بحضور وكلاء الجامعة وعمدائها وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالمجال التقني، وذلك يوم الأربعاء 30 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 22 أكتوبر 2025م في بهو عمادة شؤون الطلاب، ويستمر المعرض على مدى يومين.
وأكّد سعادة عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور حسن بن شجاع القحطاني أن المعرض يأتي تأكيدًا لدور الجامعة في دعم الجهود الوطنية لرفع الوعي بمخاطر الفضاء الرقمي وتعزيز ثقافة الأمن المعلوماتي، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تمكين الطلبة وتنمية وعيهم التقني وترسيخ ممارسات الاستخدام الآمن للتقنية في البيئة الجامعية.
وشهد المعرض أركانًا تفاعلية وتوعوية تناولت مفاهيم الأمن السيبراني وسبل الحماية من الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب أنشطة تعليمية للأطفال وورش عمل متخصصة قدّمها مختصون في المجال، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني في الحياة الرقمية اليومية.