جامعة الملك فيصل تنظم معرض نَبِّه 2025 للتوعية بالأمن السيبراني في نسخته الرابعة تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني

دشّن رئيس جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زناده فعاليات معرض نَبِّه 2025 في نسخته الرابعة، الذي تنظمه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة الأمن السيبراني، بحضور وكلاء الجامعة وعمدائها وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالمجال التقني، وذلك يوم الأربعاء 30 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 22 أكتوبر 2025م في بهو عمادة شؤون الطلاب، ويستمر المعرض على مدى يومين.