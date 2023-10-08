شاهد.. توقف أعمال الحواجز الحديدية الموضوعة لمنع عبور المشاة بشارع 64

يشهد طريق 64 "المهندس عمر قاضي" حركة مركبات مستمرة يتزامن معها حركة مشاة لا تلتزم بالعبور من الأماكن المخصصة لهم والتي أعدتها الجهة ذات العلاقة حرصاً على سلامتهم.
"سبق" بدورها رصدت توقف أعمال الحاجز الحديدي الذي وضع عن يمين ويسار الخط السريع 64 لمنع عبور المشاة من غير المسارات المخصصة لهم.
الحاجز الحديدي لم يغط إلا مسافة طولها لا يتجاوز 100 متر وفي موقع محدد فقط ولم يكتمل، مما حد من الفائدة المرجوة منه وهي عدم قطع الخط السريع والالتزام بمسارات المشاة.
يذكر أن شارع 64 يعاني من تعثر مشروع جسر المشاة وهو ما تناولته "سبق" في عدة تقارير.