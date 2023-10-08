شاهد.. توقف أعمال الحواجز الحديدية الموضوعة لمنع عبور المشاة بشارع 64

الحاجز الحديدي لم يغط إلا مسافة طولها لا يتجاوز 100 متر وفي موقع محدد فقط ولم يكتمل، مما حد من الفائدة المرجوة منه وهي عدم قطع الخط السريع والالتزام بمسارات المشاة.