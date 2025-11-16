إنجاز عالمي جديد.. مشروع الرعاية الافتراضية بمدينة الملك سلمان الطبية ضمن أفضل 20 مشروعًا مبتكرًا في العالم

سجّل مشروع الرعاية الصحية الافتراضية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة إنجازًا عالميًا جديدًا بعد اختياره ضمن أفضل 20 مشروعًا بحثيًا طبيًا على مستوى العالم في فئة الابتكار، وذلك من قِبل الاتحاد الدولي للمستشفيات خلال أعمال المؤتمر العالمي للمستشفيات في نسخته الـ48 بمدينة جنيف.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود المدينة الطبية في تبني أحدث التقنيات الصحية وتطوير نماذج مبتكرة للرعاية ترتكز على السرعة والكفاءة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مضيفًا أن هذا الاختيار يؤكد ريادة مدينة الملك سلمان الطبية في تبني أحدث التقنيات الرقمية لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الطبية من خلال المنصات الافتراضية.
ويهدف مشروع الرعاية الصحية الافتراضية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية عبر استخدام أفضل الحلول التقنية وتسهيل وصول المرضى والمستفيدين إلى الرعاية الصحية بشكل سريع وميسّر، بالإضافة إلى تفعيل العيادات الافتراضية المشتركة وتطبيق نظام التطبيب عن بُعد بين الأطباء لتعزيز التواصل والتشخيص الدقيق.
ويؤكد هذا الإنجاز التزام مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالابتكار المستمر وسعيها لتحقيق رؤية مستقبلية تعتمد على الصحة الرقمية كركيزة أساسية لتحسين خدمات الرعاية الصحية بالمملكة، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030م.