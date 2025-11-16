إنجاز عالمي جديد.. مشروع الرعاية الافتراضية بمدينة الملك سلمان الطبية ضمن أفضل 20 مشروعًا مبتكرًا في العالم

سجّل مشروع الرعاية الصحية الافتراضية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة إنجازًا عالميًا جديدًا بعد اختياره ضمن أفضل 20 مشروعًا بحثيًا طبيًا على مستوى العالم في فئة الابتكار، وذلك من قِبل الاتحاد الدولي للمستشفيات خلال أعمال المؤتمر العالمي للمستشفيات في نسخته الـ48 بمدينة جنيف.