"نائب وزير الحج" يزور الحجاج المنومين بمستشفى النور التخصصي بمكة

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم، عددًا من الحجاج المرضى المنومين في مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، حيث اطمأن على صحتهم بعد استكمالهم أداء مناسك الحج، واطلع على الخدمات المقدمة لهم، وكان بمعيته وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج عايض بن محمد الغوينم.
وكان في استقباله المدير العام لإدارة الالتزام بالشؤون الصحية بمكة المكرمة الدكتور حاتم عبد العزيز خوقير، والمدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور وائل بن حسين الميمني.
من جانب آخر، قدم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط التهنئة لحجاج بيت الله بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة صحية متكاملة التي سهلت ويسرت عليهم أداء النسك بفضل من الله ثم بما وفرته القيادة الحكيمة -أيدها الله- من خدمات في جو يسوده الأمن والأمان والسكينة سائلين العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل ويتقبل منهم حجهم وسعيهم.