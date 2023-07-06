"نائب وزير الحج" يزور الحجاج المنومين بمستشفى النور التخصصي بمكة

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم، عددًا من الحجاج المرضى المنومين في مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، حيث اطمأن على صحتهم بعد استكمالهم أداء مناسك الحج، واطلع على الخدمات المقدمة لهم، وكان بمعيته وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج عايض بن محمد الغوينم.