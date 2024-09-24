منسوبو مجموعة "إيلاف" يحتفلون باليوم الوطني 94 بالعرضة والأعلام والقهوة السعودية

يُذكر أن مجموعة "إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍّ من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتاز بمواقعها الإستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دوليًّا، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الضيافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين يتمتعون بمهارات عالية.