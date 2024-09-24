منسوبو مجموعة "إيلاف" يحتفلون باليوم الوطني 94 بالعرضة والأعلام والقهوة السعودية

احتفلت مجموعة "إيلاف"، الرائدة في قطاع الضيافة، بذكرى اليوم الوطني السعودي 94 تحت شعار "نحلم ونُحقق"، وسط حضور رئيسها التنفيذي الدكتور عادل عزت، وقيادات المجموعة ومنسوبيها، مستلهمين مسيرة الوطن الذي وحَّده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيَّب الله ثراه- واستمر أبناؤه الملوك من بعده على نهجه -رحمهم الله- حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتصبح فيه المملكة من مصاف الدول الكبرى عالميًّا.
وعبَّر المشاركون عن سعادتهم بهذه المناسبة المجيدة، واعتزازهم بتاريخهم وحاضرهم وتقاليدهم الأصيلة، وكان استقبال الحضور بالقهوة السعودية، والأغاني الوطنية وتوزيع الهدايا التذكارية، كما شاركوا في العرضة السعودية ابتهاجًا باليوم الوطني الغالي على قلوب السعوديين كافة.
وألقى الدكتور عادل عزت الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيلاف" كلمة للحاضرين، عبَّر خلالها عن اعتزازه بهذه الذكرى الوطنية الكبيرة، وأثرها الممتد عبر الأجيال لتذكيرهم بأمجاد الوطن ورجاله المخلصين، وكيف استطاع الشعب السعودي الآن خلف قيادته الرشيدة أن يحلم ويحقق أحلامه. وأضاف قائلًا: "إن مملكتنا هي مملكة الضيافة، ولذلك نلتزم في مجموعة إيلاف بتطوير خدماتها لريادة قطاع الضيافة والسياحة، فكرم الضيافة يُعد رمزًا لأصالتنا، وهو ما نحرص عليه من خلال تقديم تجربة سعودية أصيلة لضيوفنا".
وأشار إلى أن المجموعة تتطلع لتحقيق المزيد مع منسوبيها، لتكون الأفضل دائمًا، والوجهة الأولى للضيافة السعودية والبيئة المحفزة لاستقطاب الكفاءات، من أجل أن تبقى بلادنا منارة للمجد وعنوانًا للتقدم والنهضة والازدهار.
وأعدّت مجموعة إيلاف احتفالًا كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني 94، حيث تلون مبناها باللون الأخضر، وزُيِّنت الأسقف والسلالم بلوحات تُمثِّل مشروعات المملكة الكبرى، وأهم إنجازاتها في ظل رؤية السعودية 2030، مثل: مشروع المملكة لرواد الفضاء، ومشروع الشعيبة للطاقة الشمسية، ومشروع السيارات الكهربائية، إلى جانب العديد من المشروعات الأخيرة؛ مثل سندالة، وذا لاين، والربع الجديد، وقمم السودة، والعلا، والدرعية، وغيرها.
يُذكر أن مجموعة "إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍّ من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتاز بمواقعها الإستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دوليًّا، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الضيافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين يتمتعون بمهارات عالية.