تمّ القبض.. جهود الإطاحة بمروّجي المواد المخدّرة والمخالفين تتواصل "فيديو"

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في المدينة المنوّرة، اتخذ من وحدة سكنية وكراً لترويج مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو".
وأوضح الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، تحت عنوان "تمّ القبض"، أنه تمّ القبض على مواطن في الجوف، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، وفي نجران، تم القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية قاما بترويج مادة الحشيش المخدّر.
وفي جازان، تمّ القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قام بترويج مادة الحشيش المخدّر.
ونجحت شرطة المدينة المنوّرة في القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، ووافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، قاما بانتحال صفة غير صحيحة، وبث إعلانات وهمية للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال.