تمّ القبض.. جهود الإطاحة بمروّجي المواد المخدّرة والمخالفين تتواصل "فيديو"

وأوضح الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، تحت عنوان "تمّ القبض"، أنه تمّ القبض على مواطن في الجوف، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، وفي نجران، تم القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية قاما بترويج مادة الحشيش المخدّر.