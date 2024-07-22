بمشاركة المملكة... انطلاق النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

من جانبه قال مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الوزير المفوض فيصل غسال، في كلمته، إن نموذج المحاكاة سيسهم في تعزيز الوعي لدى الشباب العربي وتعزيز قيم الولاء والانتماء وبناء قيادات شبابية قادرة على قيادة المنطقة في المستقبل.