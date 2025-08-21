الإحصاء: ارتفاع طفيف في تكاليف البناء بنسبة 0.7٪ خلال يوليو 2025

وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا نسبته 0.4% خلال يوليو 2025م، مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين سجل تكاليف القطاع غير السكني ارتفاعًا نسبته 0.5%.