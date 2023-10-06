"وقاء" يُطلق الحملة الوطنية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية

وقال مدير "وقاء" بنجران، المهندس أحمد علي آل زريع، إن هناك فِرقًا جاهزة ثابتة ومتحركة للعمل على الحملة، استهدفت مواقع وجود الماشية والأبقار.. داعيًا مُربي الماشية إلى ضرورة التعاون مع فِرق التحصين، والحرص على الاستفادة من الحملة، والتقيد بالتعليمات المقدمة لهم. وأكد أهمية الحملة في التقليل من معدلات النفوق والإصابات في الحيوانات المستهدفة، وﺯﻳﺎﺩﺓ نسبة المناﻋﺔ ضد هذا المرض.