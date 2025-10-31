"الدفاع المدني": تجربة إنذار عبر الهواتف المتنقلة الاثنين المقبل.. وتحديث الأنظمة ضرورة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى التأكد من تحديث أنظمة التشغيل في هواتفهم المتنقلة، لضمان وصول إشعارات وتجربة الإنذار المزمع تنفيذها ضمن التجارب الدورية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.
وأوضحت المديرية أنها ستُجري تجربة على نظام التنبيهات في الهواتف المتنقلة بجميع مناطق المملكة، وذلك في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين المقبل.
وأكدت أن نجاح التجربة يعتمد على تحديث أنظمة التشغيل للأجهزة المحمولة، لضمان تلقي الإشعارات بفعالية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع جاهزية منظومة الإنذار وتعزيز الوقاية والسلامة العامة.