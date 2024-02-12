ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
محليات

ولي العهد يعزي ملك البحرين إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له ضابط من قوة دفاع البحرين

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده.

وقال ولي العهد: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده، وإنني أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الشهيد أحر التعازي والمواساة إنه سميع مجيب".

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