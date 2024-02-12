ولي العهد يعزي ملك البحرين إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له ضابط من قوة دفاع البحرين

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده.