لمن يدخلون السجن للمرة الأولى.. "السجون" تُقَدم برامج تأهيلية ونفسية للنزلاء

تقدم المديرية العامة للسجون تجربةً ورؤية انتقالية قائمة على أسس علمية تُعَد الأولى من نوعها في التأهيل الإصلاحي؛ لمنع العود للجريمة، ومنها مركز فجر التأهيلي أحد البرامج الإصلاحية النوعية التي تهتم بنزلاء السجون، ممن دخلوا السجن للمرة الأولى؛ تحقيقًا لرسالة المديرية العامة للسجون في تأهيل وإصلاح النزلاء.