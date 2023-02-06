"الداخلية" تستعرض إنجازاتها عبر "أبشر" في مؤتمر "ليب 23"

وتستعرض "الداخلية" لزوار المؤتمر خدماتها الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة "أبشر"، كإصدار هوية بدل فاقد، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين المقدمة من وكالة الوزارة للأحوال المدنية، وإصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات.