"هذا وقت الزرع والغرس".. "الزعاق" يوضح مواعيد الزراعة الشتوية والصيفية

حدّد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ مواعيد الزراعة الشتوية والصيفية، مشيراً إلى أن هذا وقت الزرع والغرس.
وقال الزعاق؛ تنقسم الزراعة إلى ثلاثة أقسام: زراعة شتوية بموسم الخريف، وزراعة صيفية تكون في موسم الربيع، ومختلطة صالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أم صيفية، وهي 3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من أول موسم العقارب (الثلث الأول من شهر فبراير).
ولفت الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس" -تويتر سابقا- أن الغرس لا يكون إلا في موسمه، وأفضل مواسمه آخر أيام موسم سهيل، وأول أيام موسم الوسم مثل الأيام الحالية.
وتابع، أنه هذه الأيام يجهّز المزارعون الأرض استعداداً لموسم الزراعة الشتوية القادمة، فالأرض الآن استراحت من لسع الشمس والأجواء معتدلة، ويتم خلال التجهيز تقليب الأرض حتى يخرج الدود من باطنها، فتأتي الطيور المهاجرة لتأكلها ثم تسمّد بعد ذلك.