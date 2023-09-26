"هذا وقت الزرع والغرس".. "الزعاق" يوضح مواعيد الزراعة الشتوية والصيفية

وقال الزعاق؛ تنقسم الزراعة إلى ثلاثة أقسام: زراعة شتوية بموسم الخريف، وزراعة صيفية تكون في موسم الربيع، ومختلطة صالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أم صيفية، وهي 3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من أول موسم العقارب (الثلث الأول من شهر فبراير).