‏NHC تتيح التسجيل في عبية كوارترز 2 بالرياض بأسعار تبدأ من 880 ألف ريال

أعلنت NHC عن بدء تسجيل الاهتمام في مشروعها الجديد "عبية كوارترز 2" في وجهة الفرسان بالرياض بأسعار مناسبة تبدأ من 880 ألف ريال، يوفر المشروع أعلى درجات الخصوصية للسكان بنظام كامباوند إلى جانب ما يقدمه من وحدات سكنية فاخرة ومرافق متكاملة، بما يرسخ مفهوم أسلوب جودة الحياة الذي تتبناه NHC في مشاريعها.