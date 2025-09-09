‏NHC تتيح التسجيل في عبية كوارترز 2 بالرياض بأسعار تبدأ من 880 ألف ريال

أعلنت NHC عن بدء تسجيل الاهتمام في مشروعها الجديد "عبية كوارترز 2" في وجهة الفرسان بالرياض بأسعار مناسبة تبدأ من 880 ألف ريال، يوفر المشروع أعلى درجات الخصوصية للسكان بنظام كامباوند إلى جانب ما يقدمه من وحدات سكنية فاخرة ومرافق متكاملة، بما يرسخ مفهوم أسلوب جودة الحياة الذي تتبناه NHC في مشاريعها.
يشمل المشروع على حدائق مركزية تشكّل متنفسًا طبيعيًا، ومساجد ومرافق تعليمية ومراكز صحية وتجارية، ليجعل من عبية خيارًا مثاليًا للسكن.
يأتي المشروع استمرارًا لدور NHC في تنمية السوق العقاري بمنتجات سكنية وتجارية متنوعة، وذلك بصفتها أكبر مطور عقاري في المملكة والشرق الأوسط، وزيادة مشاريعها الفاخرة عبر أكبر وجهاتها السكنية في المملكة.
وتدعو NHC الراغبين في تسجيل الاهتمام في مشروع "عبية كوارترز2" إلى زيارة الموقع الرسمي للشركة عبر الرابط التالي: https://nhc.sa/register-interest/ebayyaQuarters2/
يُذكر أن NHC ترسخ التزامها بالاستمرار في ابتكار حلول عمرانية مستدامة، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في بناء مستقبل حضري متجدد يواكب تطلعات المجتمع ويحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة عبر مشاريع تجسد رؤيتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة.