رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي

في إطار فعاليات معرض عالم التمور 2024، الذي يُقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، يستقطب متحف عالم التمور اهتمام الزوار من مختلف الفئات؛ ليأخذهم في رحلة زمنية، تمتد لأكثر من ألف عام.