خدمات رقمية وسرعات عالية عبر شبكة 5G المتطورة لجائزة stc الكبرى للفورمولا1 في المملكة

وتشهد حلبة كورنيش جدة اليوم عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2024، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 لهذا العام؛ حيث تستضيف المملكة هذا الحدث الكبير للمرة الرابعة على التوالي؛ وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2024م، ضمن روزنامة الفعاليات والأحداث العالمية.