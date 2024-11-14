مبادرة "هنّ" تختتم جلسات الاستماع حول الحفاظ على روح الموسيقى المحلية بالمركز السعودي للموسيقى في جدة

اختتمت مبادرة "هنّ"، إحدى مبادرات القطاع غير الربحي في مدل بيست، سلسلة جلسات الاستماع التي تنظمها ضمن أنشطتها الرئيسة لهذا العام، في نهاية أكتوبر بالمركز السعودي للموسيقى بجدة، وذلك بالشراكة مع هيئة الموسيقى. وأكد الحضور بجلسة الاستماع الختامية على التزام مبادرة "هنّ" بتمكين الفنانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواصلة السعي نحو بناء مجتمع فني داعم ومتعاون يعزز مقومات صناعة الموسيقى في المملكة عبر منصات تحتفي بالأصوات النسائية، وانطلاقًا من الدور القيادي للمبادرة الذي يقمن به المواهب النسائية.
تضمنت الجلسة الختامية أنشطة متنوعة ركزت على تعزيز النمو، وبناء الروابط، وتبادل الخبرات الفنية، وبدأت بعقد حوار ثري عبر جلسة نقاشية شاركت فيها نخبة من الرموز النسائية البارزة في صناعة الموسيقى، وهن الفنانات فلانة، وكوزميكات، وأصايل، إلى جانب روان الفاسي مديرة الفنانين والمخزون الفني في "مدل بيست ريكوردز" ونادية خان مؤسسة (ويمن إن كنترول) Women in CTRL، تلاها جلسة استماع وتقييم لإبداعات الفنانات، حيث أتيحت لهن فرصة عرض أعمالهن الموسيقية، وتلقي آراء بناءة من المختصين، واختُتمت الفنانة أصايل جلسة النقاش والاستماع بفقرة غنائية حية.
كما ضمت الجلسة الختامية حلقات نقاش واستماع شارك بها رواد ومواهب ناشئة، من كلا الجنسين، ما أتاح بيئة تفاعلية لمناقشة سبل الحفاظ على روح الثقافة الموسيقية المحلية. كما شارك رواد الأعمال والفنانون المحليون تجاربهم وتبادلوا الأفكار في نقاشات بناءة ركزت على تعزيز المشهد الموسيقي المستقل في جدة.
وقد ثَمّنَ الحضور الدور الريادي لمبادرة "هنَّ" في تعزيز الروابط المجتمعية وتشجيع التعاون بين الأفراد، وأكد أثناء النقاشات على أهمية الالتزام بالدعم المحلي للمواهب النسائية والارتقاء بها وتعزيزها في مجال الموسيقى.
وجددت القيادات النسائية لمبادرة "هنَّ" خلال الجلسة الختامية التزامها بمواصلة رسالتها الرامية إلى تمكين المواهب النسائية في مجال الموسيقى عبر توفير منصات تحتفي بها وتدعمها، مؤكدة على أهمية الحرص على التنوع في الهويات والخبرات داخل المشهد الموسيقي، ما يسهم في بناء مجتمع حيوي وشامل يدفع مسيرة الإبداع في المنطقة.
كما شهدت الفعالية مشاركة متحدثات بارزات، وهن نادين لنجاوي، ومديرة الجلسة الفنانة فلانة، والفنانة أصايل، والفنانة كوزميكات، ونادية خان، وروان الفاسي، فيما استضافت منصات النقاش والاستماع كل من تانيا عوض، مديرة قسم الموسيقى والتجربة في "مؤسسة مدل بيست"، ولينا السهلي، مديرة الإنتاج في "مدل بيست ريكوردز".