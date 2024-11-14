مبادرة "هنّ" تختتم جلسات الاستماع حول الحفاظ على روح الموسيقى المحلية بالمركز السعودي للموسيقى في جدة

اختتمت مبادرة "هنّ"، إحدى مبادرات القطاع غير الربحي في مدل بيست، سلسلة جلسات الاستماع التي تنظمها ضمن أنشطتها الرئيسة لهذا العام، في نهاية أكتوبر بالمركز السعودي للموسيقى بجدة، وذلك بالشراكة مع هيئة الموسيقى. وأكد الحضور بجلسة الاستماع الختامية على التزام مبادرة "هنّ" بتمكين الفنانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواصلة السعي نحو بناء مجتمع فني داعم ومتعاون يعزز مقومات صناعة الموسيقى في المملكة عبر منصات تحتفي بالأصوات النسائية، وانطلاقًا من الدور القيادي للمبادرة الذي يقمن به المواهب النسائية.