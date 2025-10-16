شاهد ..26 نوعًا من الطيور تُجسّد تنوّع مقومات وأشكال الحياة الفطرية بالمدينة المنورة

كما ضمّت قائمة الطيور طائر "ببغاء الدرة" ذو اللون الأخضر السائد، ومنقاره الأحمر، ورغم قلة أعداده إلا أنه لوحظ وجوده في الحدائق والأودية والأشجار الكبيرة والمزارع بمنطقة المدينة المنورة، ويتغذى على البذور، والحبوب، والثمار، وثمار الرمان، واللوز الهندي، وبذور دوار الشمس، وبذور الحنظل، في حين يعدّ طائر "اليمامة الضاحكة" أحد الطيور شائعة الانتشار في منطقة المدينة المنورة، حيث يلاحظ وجوده في المزارع، والمناطق السكنية، والأودية، والكثير من البيئات المحيطة، وداخل المدينة المنورة، ويتميّز الطائر الذي يتغذى على الحبوب، والبذور، بلونه البني الذي يميل إلى الحُمرة، وتموّج لون الرقبة بدرجات البني والأحمر، وجناحيه التي تتميّز بجزء أزرق أو رمادي في أطرافها.