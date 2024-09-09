الرياض تحتضن المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا

يُذكر أن المنتدى يناقش -ضمن جدول أعماله- عدة محاور أهمها: التدريب على الحلول القائمة على الطبيعة، والتدريب على إدراج المحميات في القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتدريب على منهجيات وأدوات استعادة الأراضي المستدامة في المناطق الجافة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويركز على أهمية الأساليب المبتكرة وبيانات الاستشعار -عن بُعد- في عمليات رصد ومكافحة التصحر.