فيصل بن خالد: خطاب الملك وثّق سلسلة إنجازات الرؤية وتطلعاتها ورسم ملامح مستقبل المملكة

وأضاف: "شمولية الخطاب الملكي، جعلته يتطرق إلى مستقبل المملكة إقليمياً من خلال مكانة دول مجلس التعاون الخليجي، وما ينبغي أن تسير عليه في المرحلة المقبلة من تعاون اقتصادي وعسكري، ودولياً من خلال تأكيد خادم الحرمين الشريفين ترحيب المملكة بالتعاون مع دول العالم، على أن يكون هذا التعاون في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها واحترام قيم المجتمعات وثقافتها".