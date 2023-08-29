لتعزيز التعاون.. "الحج والعمرة" توقّع مذكرة تفاهم مع "وادي طيبة" لتعزيز التقنية في خدمة ضيوف الرحمن

وقّعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع شركة وادي طيبة المحدودة التابعة لجامعة طيبة، والمتخصصة في جانب البحث والتطوير والابتكار في التقنيات الناشئة؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات.
ومثّل وزارة الحج والعمرة في التوقيع، وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور محمد بن علي باطوق، في حين مثل شركة وادي طيبة الرئيس التنفيذي الدكتور جابر بن فرج المطيري.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل دور الشراكة الاستراتيجية واستثمار الإمكانات والخبرات ضمن إطار عام للأعمال والأنشطة والمهام المشتركة في المجالات المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير والابتكار الرامية لتعزيز دور التقنيات الناشئة في قطاع الحج والعمرة والاستفادة القصوى من إمكاناتها في خدمة الحجاج والمعتمرين.
كما حددت المذكرة مجالات التعاون في الدراسات والأنشطة التقنية والتطويرية في مجال الابتكار وريادة الأعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق والتكامل بين الطرفين في تبادل البيانات والدراسات والمعلومات والخبرات بما يعزز تسهيل وتسريع تبني التقنية في قطاع الحج والعمرة مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة.