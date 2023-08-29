لتعزيز التعاون.. "الحج والعمرة" توقّع مذكرة تفاهم مع "وادي طيبة" لتعزيز التقنية في خدمة ضيوف الرحمن

كما حددت المذكرة مجالات التعاون في الدراسات والأنشطة التقنية والتطويرية في مجال الابتكار وريادة الأعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق والتكامل بين الطرفين في تبادل البيانات والدراسات والمعلومات والخبرات بما يعزز تسهيل وتسريع تبني التقنية في قطاع الحج والعمرة مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة.