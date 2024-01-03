تأهُّب واستعداد.. نائب أمير مكة يتابع تقاريرَ الأحوال الجوية والتنبيهات الواردة من "الأرصاد"

واستمع نائب أمير المنطقة إلى شرحٍ من مدير المركز العقيد بندر الحارثي، عن المهام والأعمال التي تتمثّل في توحيد وتنسيق الجهود بين القطاعات المعنيّة، ومناقشة خطط الطوارئ بالمنطقة، والتي بلغ عددها "130" خطة خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما نفّذ المركز "36" فرضية بهدف قياس سرعة الاستجابة وتعزيز الإيجابيات وتلافي الملاحظات.