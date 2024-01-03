تأهُّب واستعداد.. نائب أمير مكة يتابع تقاريرَ الأحوال الجوية والتنبيهات الواردة من "الأرصاد"

زار نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم؛ مركزَ إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة، بحضور المشرف العام على المركز وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور محمد البليهد.
واستمع نائب أمير المنطقة إلى شرحٍ من مدير المركز العقيد بندر الحارثي، عن المهام والأعمال التي تتمثّل في توحيد وتنسيق الجهود بين القطاعات المعنيّة، ومناقشة خطط الطوارئ بالمنطقة، والتي بلغ عددها "130" خطة خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما نفّذ المركز "36" فرضية بهدف قياس سرعة الاستجابة وتعزيز الإيجابيات وتلافي الملاحظات.
وتابع الأميرُ سعود بن مشعل تقاريرَ الأحوال الجوية والتنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ بهدف رفع درجة الاستعداد والجاهزية.