بلاغة "التمني".. آيات ومشاهد قرآنية ذُكِرت ١٤ مرة.. تعرّف عليها

وواصل "دكتور البلاغة والنقد": للتمني أداة رئيسة، هي: "ليت"، ولكن قد يتمنى بغيرها، يقول الدكتور "عبد العزيز عتيق": "واللفظ الذي يدلّ بأصل وضعه اللغوي على التمني هو "ليت"، وقد يتمنّى بثلاثة ألفاظ أخرى لغرض بلاغي، وهذه هي: "هل، ولعل، ولو". ومعنى كلامه أن هذه الأدوات قد تخرج عن أصل وضعها إلى التمني، فـ"هل" حرف استفهام في أصل وضعه، ولكنه قد يخرج عن أصله إلى معنى التمني، كما في قوله تعالى: "...فَهَلْ لَنا مِن شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ..." "الأعراف: 53"، ومثله "لعل" حرف ناسخ يفيد الترجي، ولكنه خرج عن الترجي إلى التمني، كما في قوله تعالى: "وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ یَـٰهَـٰمَـٰنُ ٱبۡنِ لِی صَرۡحࣰا لَّعَلِّیۤ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَـٰبَ * أَسۡبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰۤ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ ..." "غافر: 36-37"، والغرض البلاغي من وراء التمني بهاتين الأداتين "هو إبراز المتمني المستحيل وإظهاره في صورة الممكن القريب الحصول؛ لكمال العناية به والشوق إليه"، ففي هذه الآية يتمنّى أهل النار أن يكون لهم أصدقاء وأولياء فيشفعون لهم عند ربهم؛ لتنجيهم شفاعتهم عنده مما قد حلّ بهم من سوء أفعالهم في الدنيا، أو يردون إلى الدنيا مرة أخرى، فيعملون فيها بما يرضي الله، فتكون لهم شافعة، ويظنون أن هذا الأمر حاصل، ولكنه في الحقيقة ما هو إلا تمنٍّ لا قيمة له؛ فباب التوبة أغلق، وحان وقت الحساب. وفي الآية الثانية طلب فرعون من وزيره هامان أن يبني له منارة عالية؛ ليصل إلى أبواب السماء، فيطلع إلى إله موسى، عليه السلام، وهذا مستحيل، وجاء بـ"لعل" التي أفادت التمني؛ لأنه يظنّ أن هذا الأمر حاصل، لعنايته، وانشغاله، وشوقه إلى بطلان ما يدعو إليه موسى، عليه السلام، في دعوته إلى الله، عز وجل، ولكن هيهات لما ظن وفعل.